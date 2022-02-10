موريتانيا : فقدان 8 منقبين عن الذهب إثر انهيار آبار

هبة بريس _ وكالات

اعتبر 8 منقبين عن الذهب في عداد المفقودين إثر انهيار آبار شمال مدينة الشامي، وذلك وفق “شركة معادن موريتانيا”.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الشركة تأكيدها تعرض عدة آبار في المنطقة المعروفة ب”اصبيبرات” (90 كيلومتر شمال مدينة الشامي)، لانهيارات أرضية ما أدى إلى فقدان ثمانية منقبين.

وأضاف المصدر أن الشركة أرسلت آليات الحفر والإنقاذ الى عين المكان، والتي ما تزال، حتى الآن، تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المختصة.

وتتكرر الحوادث التي تودي بحياة المنقبين عن الذهب السطحي بموريتانيا، الذين يحفرون آبارا عميقة للبحث عن الحجارة المشبعة بالذهب، وكثيرا ما تحدث انهيارات أرضية تتسبب في وفاة المنقبين.

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