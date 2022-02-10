مارتيل ..الأمن يوقف “راقي” استغل ضحاياه جنسيا

2022-02-10 / 7:30 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن قطبمدينة مارتيل، اليوم الخميس من توقيف شخص نصب على ضحاياه بدعوى أنه “راقي شرعي ” .

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم الاطاحة بالمعني بالأمر بعد عملية مراقبة دامت لأيام، حيث بلغ عدد ضحاياه 20 امراة مارس على عدد منهن الجنس بدعوى الرقية الشرعية .

وقد تم وضع المعني بالامر تحت تدبير الحراسة النظرية حيث سيتم تقديمه على انظار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات الاولية معه .

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‫4 تعليقات

  1. وماذا،عن النساء التي مارس عليهن الجنس الا يجب توقيفهن،كذلك،اليست،هؤلاء،النساء،بخاءنات أزواجهن وماذا يقول الاسلام في الخاءنات لاءزواجهن كفانا،محاكم تحكم بقوانين تركها،الاستعمار اتقوا الله، ٥ي أنفسكم ايها القضاة الا،تعلمون بان قال واحد في الجنة،واثنان،قضاة،في النار،

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