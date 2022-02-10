مارتيل ..الأمن يوقف “راقي” استغل ضحاياه جنسيا

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن قطبمدينة مارتيل، اليوم الخميس من توقيف شخص نصب على ضحاياه بدعوى أنه “راقي شرعي ” .

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم الاطاحة بالمعني بالأمر بعد عملية مراقبة دامت لأيام، حيث بلغ عدد ضحاياه 20 امراة مارس على عدد منهن الجنس بدعوى الرقية الشرعية .

وقد تم وضع المعني بالامر تحت تدبير الحراسة النظرية حيث سيتم تقديمه على انظار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات الاولية معه .

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