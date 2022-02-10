نقابة الإدريسي ترفض تطبيق “الأجرة مقابل التلقيح

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، رفضها المطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”. معتبرة إياه قرارا تعسفيا واستبداديا يُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية.

وذكرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، أن ” الحكومة أقدمت على إصدار قرار تعسفي تسلطي فاقد للمشروعية، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، يتعلق بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، هذا القرار الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.

واعتبرت النقابة، أن ” بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من الولوج إلى مقر العمل واعتبارهم بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ سيعرضهم لإجراءات تأديبية تعسفية لا ترتكز على أي أساس قانوني”.

وشددت على أن قرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات من ولوج مقرات عملهم/هن، يدخل ضمن ” الانتهاكات المتواصلة للحكومة الحالية على حقوق الإنسان، والهجوم الشرس على الحقوق والحريات، والاستمرار الممنهج في تمرير التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية (تفكيك الوظيفة العمومية، تجميد التوظيف، تجميد الأجور، تصفية صندوق المقاصة، الإجهاز على أنظمة التقاعد،…)”.

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