نائب إسباني يندد بـ”استمرار صفقات التسليح” بين الرباط ومدريد

هبة بريس

لم تتوقف صفقات تسليح المغرب بأسلحة إسبانية بالرغم من الازمة الاخيرة بين البلدين وهو الامر الذي ادانه عضو مجلس الشيوخ الإسباني، كارليس موليه

ونقلت صحيفة “سبتة اليوم” الإسبانية عن العضو أن إسبانيا تواصل بيع الأسلحة للمغرب بطريقة ضخمة.

وأشار النائب الإسباني إلى بيع الأسلحة الإسبانية للمغرب مستمر منذ توقيع الرباط، وجبهة البوليساريو ، اتفاق وقف إطلاق النار في 1991.

ويقول النائب “منذ ذلك التاريخ، تقوم إسبانيا بتسليح المغرب، البلد الذي يواصل مضايقة إسبانيا بقواعد عسكرية بالقرب من المدن المتمتعة بالحكم الذاتي، والطائرات بدون طيار، بالقنابل التي ستصل إلى هذه المدن، والغزو المستمر للأراضي والمياه الإسبانية وإغلاق الحدود”، بحسب تعبيره.

ويأتي تصريح النائب الإسباني في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب وإسبانيا توترا كبيرا بدأ بعد سماح مدريد لزعيم جبهة البوليساريو دخول أراضيها للعلاج، وهو ما أغضب الرباط التي اعتبرت الأمر مخالفا لمبدأ “حسن الجوار”.

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