امن العيون يحقق في قضية ” ضرب وجرح “

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مؤدون ان الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن العيون-المركز قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك بخصوص قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح وإلحاق خسارة مادية بملك الغير.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، قد عاينت ليلة السادس من شهر فبراير الجاري، بالمستشفى الجهوي أربعة أشخاص من طرفي القضية، بصدد تلقيهم العلاجات بخصوص جروح خفيفة أصيبوا بها وقت الواقعة، حيث بينت الأبحاث الأولية أن خلافا وقع بين الطرفين بسبب عرض أحدهم لبيع الفواكه قرب المحل التجاري الخاص بالطرف الثاني، وهي الأفعال الإجرامية التي وثقت بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم نشر مقطع من التسجيل بمواقع التواصل الإجتماعي.

وقد جرى إخضاع إثنين من طرفي القضية لتدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات هذه الأفعال الإجرامية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية.

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