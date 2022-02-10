بعد قضية بيغاسوس.. قفزة “جنونية” في الطلب على الهواتف غير الذكية في إسرائيل

هبة بريس _ متابعة

ارتفع الطلب في إسرائيل على الهواتف العادية (غير الذكية) بنسبة 200 في المائة، الأسبوع الماضي، وفق المستورد الإسرائيلي لمنتجات شركة نوكيا.

ويُعتقد أن الدافع وراء القفزة في مبيعات الهواتف “غير الذكية” هو قلقل الإسرائيليين بشأن برامج التجسس المتطورة مثل بيغاسوس، بعد تقارير تفيد بأن الشرطة تجسست على مدنيين، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتتمتع الأجهزة التي لا تستخدم الهواتف الذكية باتصال إنترنت محدود ولا تسمح بالتالي بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ولا منصات المراسلة مثل واتساب وتيلغرام، ومسنجر، وغيرها، مما يزيد من صعوبة اختراقها.

ووفقًا للبيانات التي قدمها موقع “والا” الإخباري، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم شراء أكثر من 4000هاتف نوكيا بسيط.

وعادة يتم بيع ما بين 1000 و 2000 جهاز.في الأسبوع العادي.

لياف رون، مدير علامة “نوكيا” التجارية قال لموقع “والا” إن “هناك زيادة كبيرة في مبيعات الهواتف من الجيل القديم.. واصفا هذه الزيادة بـ”الجنونية”

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