فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم قاصر بتهمة السرقة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري، من توقيف 03 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، أحدهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاستعانة بكلبين من فصيلة خطيرة.

وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع إشعار توصلت به قاعة القيادة والتنسيق حول عمليتين لمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي عين هارون بندباب بفاس والاستعانة بكلبين شرسين من فصيلة خطيرة من طرف المشتبه فيهم في حق ضحيتين، حيث وجهت إلى عين المكان عناصر فرقة محاربة العصابات، التي قامت بالتحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز بعد محاولتهم اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ومدى تورطهم في قضايا مماثلة ووضع الكلبين بالمصلحة البيطرية.

ويأتي توقيف المشتبه فيهم في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجرامية، وكذا الجاهزية في التدخلات الأمنية التي من شأنها ترسيخ الانطباع بالإحساس بالأمن لدى المواطن.

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