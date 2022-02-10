فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم قاصر بتهمة السرقة
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري، من توقيف 03 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، أحدهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاستعانة بكلبين من فصيلة خطيرة.
وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع إشعار توصلت به قاعة القيادة والتنسيق حول عمليتين لمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي عين هارون بندباب بفاس والاستعانة بكلبين شرسين من فصيلة خطيرة من طرف المشتبه فيهم في حق ضحيتين، حيث وجهت إلى عين المكان عناصر فرقة محاربة العصابات، التي قامت بالتحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز بعد محاولتهم اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ومدى تورطهم في قضايا مماثلة ووضع الكلبين بالمصلحة البيطرية.
ويأتي توقيف المشتبه فيهم في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجرامية، وكذا الجاهزية في التدخلات الأمنية التي من شأنها ترسيخ الانطباع بالإحساس بالأمن لدى المواطن.
32 تعليقات
هذا راجع إلى عدم توفير للأطفال القاصرين تكوين يساعدهم على توفير متطلبات العيش وعيشة راضية كباقي الأطفال الذين يعيشون في ظروف جيدة…
الهدر المدرسي وعدم مراكيز التكوين المهني والتقني؛ وجمعيات لتحسين هذه الأطفال بالحياة ومن أجل استقطاف أجيال الغد…يجب مراعاة الأطفال المحرومين من هذه الحقوق المعصومة والأساسية في حياتهم…
المخدرات والمشروبات الكحولية هما المسببان الرئيسيان في ارتكاب هاته الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق المواطن المغربي …يجب الحد من هذه الظاهرة …… وعلى السلطات الأمنية بمدينة فاس ان تقوم بمحاربتهم بشتى الطرق….
البطالة والتشرد والمخدرات هم المسببين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
ياسيد الحموشي لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبب هؤلاء اللصوص…كل يوم تزداد ضحايا الابرياء بارتكاب جرائم لاتحصى ولاتعد كل يوم..مما يجعلنا الجلوس في بيوتنا رغم أننا مضطرين إلى الخروج…..
الموضوع في قمة الأهمية..ولكن من يسعى لمحاربته والحد منه بصفة نهائية..
سئمنا من كثرة قطاع الطرق السرقة النصب الاحتيال فمن المسؤول عن ذالك . هل هو انفلات أمني ؟ ام عدم تشديد العقوبات القضائية ؟ ام هناك طرق الافلات من العقوبات . راي يتجلى انه يجب إعادة النظر في القانون الوضعي للعقوبات المنظمة
الحكومة عاجزة عن توفير فرص الشغل للشباب والسبب في كثرة السرقة والانحراف نسبة ارتفاع البطالة وعدم ايجاد فرص الشغل وكذا تشجيع الشباب على المشاريع
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لمحاربة هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق المواطن.. رغم أنهم قاصرين يحاسبون في المجلس التأذيبي …
يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الامن لمدينة فاس التي تعتبر النقطة السوداء في المغرب ضمن الجرائم والسرقات لانها العاصمة العلمية التي تخرج منها علماء وفقهاء والتي يضرب بها المثل في العلم والسياحة .
لازال تلميذ بمكناس منذ شهرين تقريبا لم ييأس من توصل البوليس بمكناس من اعتقال هذا اللص الذي سرق له هاتفه الايفون خصوصا انه طُلب منه حذف الايكلود من الهاتف، وتم فعلا تشغيل الهاتف بعد ذلك من شخص ما لكن الغريب في الامر لم يتم تحديد مكان الهاتف رغم وجود الاماي د الهاتف عند الشرطة القضائية والهاتف مشغل حسب شركة الابل كما جاء في رسالتهم اليه.
الله اهدي الجميع وصاف راه فاس ولا مصيبة كبيرة