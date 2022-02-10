فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم قاصر بتهمة السرقة
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري، من توقيف 03 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، أحدهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاستعانة بكلبين من فصيلة خطيرة.
وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع إشعار توصلت به قاعة القيادة والتنسيق حول عمليتين لمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي عين هارون بندباب بفاس والاستعانة بكلبين شرسين من فصيلة خطيرة من طرف المشتبه فيهم في حق ضحيتين، حيث وجهت إلى عين المكان عناصر فرقة محاربة العصابات، التي قامت بالتحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز بعد محاولتهم اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ومدى تورطهم في قضايا مماثلة ووضع الكلبين بالمصلحة البيطرية.
ويأتي توقيف المشتبه فيهم في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجرامية، وكذا الجاهزية في التدخلات الأمنية التي من شأنها ترسيخ الانطباع بالإحساس بالأمن لدى المواطن.
5 تعليقات
تصنف مدينة فاس من اخطر النقط السوداء على الصعيد المحلي والوطني اذ ان رغم الجهود التي تقوم بها المصالح الأمنية تبقى في مقدمة المدن المصنفة خطر على صعيد المغرب
جل احياء فاس تعرف جرائم متعددة ويرجع سبب ذالك البطالة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وقلة فرص الشغل وغلاء المعيشة كلها عوامل تساعد على الانحراف وانتشار السرقة..
نعيش الرعب بشكل يومي في احياء وازقة فاس كل مرة من طرف قاصرين تتراوح اعمارهم بين 17الى 25 سنة وارتكاب العنف اللفظي والجسدية الله الطف بينا يارب
السرقة من أخطر الجرائم التي تصيب المجتمعات الإنسانية بحيث يترتب عن هذا النوع من الجرائم عوامل عدة منها:
العوامل الإقتصادية و الإجتماعية، فالسارق يلتجأ إلى فعل هذا الجرم المشؤوم بسبب البطالة التي يعاني منها أغلبية الشباب
في بلادنا ,بسبب الفقر الذي يقبع فيه إليه أغلبية الفقراء بسبب تدني الوضع الإقتصادي والمعاشي لأبنائه أو لنفسه, بسبب
الحرية التي فسرها كل واحد حسب مزاجه ولم يفهم القصد الصحيح للحرية وبالتالي يرتكب هذا الجرم بقول إنها حريتي وأفعل
ما أريد بالرغم من أن القانون يعاقب عليها ….
السرقة حسب المادة 621 من قانون العقوبات هي ” أخذ المال الغير المنقول دون رضاه”
وفقا لهذه المادة فالسرقة لا تكون إلا بالأخذ أي الفعل الذي يسلب فيه السارق ملكية الغير عن قصد دون
إذن منه
لا يجب النظر فقط إلى نوع السرقة ،بل إلى درجة خطورتها الكبيرة ، سقوط أطفال صغار، عجزة، إلحاق أضرار فادحة بوسائل النقل المختلفة، بل أكثر من هذا، الإصابة بعاهات مستديمة إن لم تتسبب في الموت المريع ، الحكم المؤبد مع الأشغال الشاقة هو الحل الرادع، مع استثناء استفادة هؤلاء المجرمين من العفو أو التخفيض من العقوبة السجنية.