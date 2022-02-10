صورة تعبيرية

فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم قاصر بتهمة السرقة

2022-02-10 / 5:46 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري، من توقيف 03 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، أحدهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاستعانة بكلبين من فصيلة خطيرة.

وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع إشعار توصلت به قاعة القيادة والتنسيق حول عمليتين لمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي عين هارون بندباب بفاس والاستعانة بكلبين شرسين من فصيلة خطيرة من طرف المشتبه فيهم في حق ضحيتين، حيث وجهت إلى عين المكان عناصر فرقة محاربة العصابات، التي قامت بالتحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز بعد محاولتهم اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ومدى تورطهم في قضايا مماثلة ووضع الكلبين بالمصلحة البيطرية.

ويأتي توقيف المشتبه فيهم في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجرامية، وكذا الجاهزية في التدخلات الأمنية التي من شأنها ترسيخ الانطباع بالإحساس بالأمن لدى المواطن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تأخر الأمطار.. بايتاس: سنطلق مجموعة من المبادرات قريبا

تأخر الأمطار.. بايتاس: سنطلق مجموعة من المبادرات قريبا

2022-02-10 / 5:30 مساءً
Photo of يصيب 700 ألف شخص في المغرب…لقاء يجمع مصابين بالداء وخبراء في أكادير

يصيب 700 ألف شخص في المغرب…لقاء يجمع مصابين بالداء…

2022-02-10 / 5:22 مساءً
Photo of تسجيل 1333 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1333 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-10 / 5:17 مساءً
Photo of وفاة الشاب “أمين” بأكادير.. الأمن يوقف 5 أشخاص للتحقيق

وفاة الشاب “أمين” بأكادير.. الأمن يوقف 5 أشخاص للتحقيق

2022-02-10 / 5:14 مساءً
Photo of للراغبين في إحداث متاحف.. الحكومة تفصح عن الشروط و الإجراءات

للراغبين في إحداث متاحف.. الحكومة تفصح عن الشروط و…

2022-02-10 / 5:07 مساءً
Photo of عميد أكادير لم ينقل تأديبيا والشكايات ضده تم حفظها

عميد أكادير لم ينقل تأديبيا والشكايات ضده تم حفظها

2022-02-10 / 4:39 مساءً
Photo of قطب طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت.. عمل دؤوب وكفاءات متميزة

قطب طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت.. عمل دؤوب…

2022-02-10 / 4:12 مساءً
Photo of بايتاس: أسعار المواد المنتجة محليا “مستقرة”

بايتاس: أسعار المواد المنتجة محليا “مستقرة”

2022-02-10 / 3:53 مساءً
Photo of مديرية الأمن تضاعف عمليات مراقبة وزجر السياقة الاستعراضية والخطيرة

مديرية الأمن تضاعف عمليات مراقبة وزجر السياقة الاستعراضية والخطيرة

2022-02-10 / 3:30 مساءً
Photo of جديد قضية الشاب ” أمين”.. مطالب بتحقيق العدالة والنيابة العامة تأمر بإجراء التشريح

جديد قضية الشاب ” أمين”.. مطالب بتحقيق العدالة والنيابة…

2022-02-10 / 3:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق