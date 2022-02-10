للمرة الثانية.. إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا

2022-02-10 / 5:37 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أثبتت الاختبارات إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان أصيب بالفيروس في مارس 2020.

وقال “كلارنس هاوس”، أحد المقار السكنية الملكي في مدينة وستمنستر بالعاصمة لندن، في بيان: “أثبتت الفحوصات هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن يخضع للحجر الصحي”.

وأضاف: “يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن”.

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