تأخر الأمطار.. بايتاس: سنطلق مجموعة من المبادرات قريبا

هبة بريس

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستطلق “قريبا” مجموعة من المبادرات تهم الموسم الفلاحي الحالي.

وقال بايتاس في رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تتابع موضوع تأخر التساقطات المطرية “بالجدية المطلوبة”، و”ستطلق في هذا الصدد مجموعة من المبادرات قريبا”.

وفي سياق متصل، ذكر بايتاس إن السنة الفلاحية الماضية كانت متميزة، وساهمت في تحقيق قيمة مضافة فلاحية مرتفعة، ومكنت من توفير إمكانيات على مستوى الكلأ والأعلاف.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8