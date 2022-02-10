“انا بغيتو يرجع للفريق الوطني”… لطيفة أحرار تتفاعل مع تصريح حكيم زياش

نجلاء مزيان : هبة بريس

تفاعلت الفنانة لطيفة أحرار مع تصريح اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، و لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، بخصوص اتخاده قرار عدم العودة إلى المنتخب الوطني.

و نشرت أحرار صورة زياش بقميص المنتخب المغربي معلقة عليها :”السلام وعليكم …أنا بغيت حكيم زياش يرجع للفريق الوطني …ونتومااا ؟؟؟؟”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تساؤل الفنانة المغربية معربين عبر التعاليق عن رغبتهم في رجوع اللاعب زياش عن قراره الأخير.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1