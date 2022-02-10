للراغبين في إحداث متاحف.. الحكومة تفصح عن الشروط و الإجراءات

2022-02-10 / 5:07 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد مجلس الحكومة اليوم اجتماعا أسبوعيا برئاسة عزيز أخنوش خصص للتداول في مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال و منها ما يتعلق بإحداث المتاحف.

و في هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، قدمه محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف المشروع حسب بلاغ الحكومة إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

و يتطرق الباب الثاني في المشروع إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به، كما يحدد المشروع ذاته في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف.

كما تم التنصيص خلال هذا المرسوم القانوني على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

وسيسمح وفق ذات البلاغ الحكومي للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير و وسائط التواصل وبرسم معاملاتها الإدارية.

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تعليق واحد

  1. اش خصك العريان
    هههنههههه
    الشعب في واد و الحكومة في واد اخر
    الشعب مقتول بغباء الاسعار والتطبيق والتعليم و و و
    نحن لا زال لدينا من ليس لديه لا ماء ولا كهرباء
    لا زال لدينا من يموت في الحفر
    والحكومة تتكلم عن المتاحف
    اذا لم تستحي فقل ماشئت

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