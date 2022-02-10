عزيز أخنوش

حكومة أخنوش تعين شخصيتين جديدتين في مناصب عليا

2022-02-10 / 4:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تدارس عدد من مشاريع المراسيم و المصادقة عليها مع الافصاح عن تعيينات المناصب العليا.

و في هذا الصدد، أوضح بلاغ للحكومة، أن أشغال مجلس الحكومة صباح اليوم، اختتمت بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و هكذا، فقد تم على مستوى وزارة العدل تعيين بنسالم أوديجا مديرا للشؤون المدنية، فيما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين محمد أتونتي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالناضور.

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