قطب طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت.. عمل دؤوب وكفاءات متميزة

هبة بريس - الدار البيضاء

يوفر قطب طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت 1953، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد خدمات طبية وجراحية من المستوى الثالث لساكنة جهة الدار البيضاء-سطات وكذا ساكنة المنطقة الجنوبية ومجموع سكان المملكة بالنسبة لبعض الخدمات. كما يستقبل العديد من المرضى ضمن عمليات الإجلاء الطبي من البلدان الصديقة كجمهورية موريتانيا الإسلامية ودول جنوب الصحراء في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وحسب معلومات رسمية توصلت جريدة “هبة بريس” بها، فإن هذا القطب يتألف من مصلحة خاصة بأمراض العيون للكبار وأخرى تتكفل بالأطفال (تم إحداثها سنة 2000). تبلغ طاقته الاستيعابية 65 سريرًا (39 سريرًا للكبار و26 سريرًا للأطفال).

كما أشارت ذات المعطيات أنه يتوفر على كفاءات وطنية عالية الأداء في تخصصات البالغين والأطفال من أساتذة للتعليم العالي، أطباء مقيمين،أطباء داخليين، وممرضين. ويضم ثلاث وحدات مشتركة لكلا القسمين: وحدة غرفة العمليات، وحدة الفحص ووحدة الاستكشاف الوظيفي ووحدتين خاصتين بالاستشفاء.

واسترسلت المعطيات ذاتها، أن مرفقه التقني يتوفر على أجهزة حديثة ومتطورة، يتم إجراء جميع الاستكشافات الوظيفية، منها التصوير المقطعي للتماسك البصري،والتصوير المقطعي للأوعية، والمجالات البصرية، اللازير، وطوبوغرافيةالقرنية، والفيزيولوجية الكهربائية للعين… حيث يتم إجراء أكثر من 7.600 استكشاف وظيفي سنويا.

وكشفت ذات المعطيات أن قطب طب وجراحة العيون يجري سنويا 73.281 فحص طبي، بما في ذلك 22.900 فحص استعجالي، كما يستقبل 2.250 مريضًا بالاستشفاء الكلاسيكي و4.500 مريض بمستشفى النهار، من ضمنها 2.200 عمليةإعتام عدسة العين (الجلالة)، ويتم إجراء 1.700 عملية جراحية سنويًا، بما في ذلك 600 عملية جراحية مستعجلة.

فيما يتعلق بأقطاب التميز، تقوم فرق طب وجراحة العيون سنويابإجراء أكثر من 20 عملية زرع للقرنية وحوالي 380 علاج تحفظي لورم شبكة العين لذى الأطفال. وفيما يتعلق بهذا التخصص الأخير، يفد على مصلحة طب وجراحة العيون للأطفال أعداد مهمة من المرضى الصغار منكافة ربوع المملكة ومن بعض البلدان المجاورة والافريقية.

ولضمان التكفل الأمثل للمرضى ينسق القطب مع جميع التخصصات الطبية الأخرى بشكل خاص في مجالات معينة مثل مرض السكري والغدد الصماء وطب الأعصاب الطبي الجراحي وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين والأورام، إلخ…

كما يضطلع هذا القطب بمهام طلائعية في ميادين التكوين والبحث العلمي ويتجلى هذا من خلال: الإشراف على تكوين الأطباء المتدربين والمقيمين والداخليين، الإشراف على الرسائل الجامعية والأطروحات والكتابات العلمية، المشاركة في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية، المشاركة في امتحانات الجراحة السريرية، ونهاية التخصص، ومبارياتالإقامة والتدريب والتبريز وكذا المساهمة في التكوين المستمر. حسب المعطيات ذاتها.

وينشط القطب من خلال مشاركة وانخراط أساتذته في الجمعيات العلمية والمجالس واللجان والهيئات بكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء وبالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وللإشارة فان مستشفى 20 غشت 1953يبذل كافة المجهودات للرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومن ضمنها طب وجراحة العيون وذلك في إطار التعاون مع جميع شركائه.

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