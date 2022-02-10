المخرجة الكندية من أصول مغربية منى المختار في أولى تجربتها في الإخراج باللغة العربية

أحمد مصباح – هبة بريس

هي المخرجة الكندية من المختار، من مواليد سنة 1967، بالمغرب. انضمت في سن 19 إلى شركة الخطوط الملكية المغربية .ما جعلها تسافر إلى دول وبلدن عدة، قبل أن تختار، سنة 1989، العيش والاستقرار في الديار الكندية، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أبناء، بنتا وولدين، اهتمت وتفرغت لتربيتهم، لبضعة سنوات بتربيتهم.

هذا، وبعد أن تركت طموحها و دراستها بعد التجربة الطويلة في مجال السفر، قررت تغيير مسارها. حيث انضمت التحقت، سنة 2010، بمعهد مونتريال للإذاعة والتليفزيون والاعلام، لدراسة الصحافة والتقديم التلفزيوني.

وقد أجرت منى المختار عدة مقابلات في كندا مع مشاهير الفن والسينما، وشخصيات عرب، من بينهم الفنان الكبير مارسيل خليفة ، في مدينة مونتريال .وانتجت برنامج عرب امريكا الشمالية.

تتحدث منى المختار بطلاقة اللغتين الإنجليزية والفرنسية ، غير أنها لم تنس العربية، اللغة الأم، التي تذكرها بأصولها المغربية، انتمائها إلى المغرب، وطنها الأم.

ما جعلها تفكر في أول تجربة لها، في الإخراج باللغة العربية. وقد سافرت الى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقامت بجولة استكشافية حول الثقافة العربية واللغوية في دول الخليج والدول العربية المجاورة، قطر، الأردن، عمان والبحرين.

وإثر تغطيتها لعدة مهرجانات ومؤتمرات سينمائية دولية، واحتكاكها بالدول العربية، اكتسبت طاقات عالية لتعلم اللغة العربية والتنوع في الثقافات، وتعزيز العلاقات. وقد قررت تعميق معرفتها في عرض البث الإخباري، من خلال استكمال والحصول على شهادة باللغة العربية، من معهد المراسلين بدبي باللغة العربية.

استضافت الدورة الأولى للقمة العربية لإدارة الرياضة؛ وشاركت، سنة 2015، في الدورة الثانية لقمة المرأة العربية. كما شاركت، سنة 2016، في أبوظبي، في مسلسل “قلب العدل”.

انضمت منى المختار الى جامعة “يوركفيل” بكلية “تورنتو” السينمائية، في برنامج الإنتاج والإخراج .

درست أيضآ اليقظة الذهنية في معهد التحول العالمي، بالولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على عدة شهادات في اليقظة ونجاح الأهداف

وقد أنتجت مخرجة الفن السابع، من المختار، فيلما قصيرا، بعنوان “غدا نلتقي” باللغة الانجليزية. وهي تستعد لإخراج فيلم مع الفنان العراقي، علي ريسان. وشتغل حاليا على فيلمين وثائقيين ،توقفا جراء جائحة كورونا التي ضربت العالم.

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