مصطفى بايتاس

بايتاس: أسعار المواد المنتجة محليا “مستقرة”

2022-02-10 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن ارتفاع أشعار عدد من المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس “أسعار المواد التي ننتجها محليا مستقرة خصوصا المنتوجات الفلاحية”.

لكن، يضيف بايتاس، هناك مجموعة من المواد المستوردة التي ارتفعت أسعارها بسبب عودة انتعاش الاقتصاد العالمي وتزايد الطلب على هذه المواد.”

وأكد ذات المتحدث على أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاتما بالقول “نتمناو ربي يغيثنا ونتمناو الأسعار ديال عدد من المواد تنقص.”

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