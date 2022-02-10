مصطفى بايتاس

بايتاس: أسعار المواد المنتجة محليا “مستقرة”

2022-02-10 / 3:53 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن ارتفاع أشعار عدد من المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس “أسعار المواد التي ننتجها محليا مستقرة خصوصا المنتوجات الفلاحية”.

لكن، يضيف بايتاس، هناك مجموعة من المواد المستوردة التي ارتفعت أسعارها بسبب عودة انتعاش الاقتصاد العالمي وتزايد الطلب على هذه المواد.”

وأكد ذات المتحدث على أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاتما بالقول “نتمناو ربي يغيثنا ونتمناو الأسعار ديال عدد من المواد تنقص.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الأمن تضاعف عمليات مراقبة وزجر السياقة الاستعراضية والخطيرة

مديرية الأمن تضاعف عمليات مراقبة وزجر السياقة الاستعراضية والخطيرة

2022-02-10 / 3:30 مساءً
Photo of أكادير : جديد قضية الشاب ” أمين” مطالب بتحقيق العدالة والنيابة العامة تأمر بإجراء التشريح

أكادير : جديد قضية الشاب ” أمين” مطالب بتحقيق…

2022-02-10 / 3:27 مساءً
Photo of بايتاس: “الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا باش المواطن يشري الخبزة ب1.20 سنتيم”

بايتاس: “الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا باش المواطن…

2022-02-10 / 2:54 مساءً
Photo of الحكومة: “الحل الوحيد للعودة الى الحياة الطبيعية هو التلقيح”

الحكومة: “الحل الوحيد للعودة الى الحياة الطبيعية هو التلقيح”

2022-02-10 / 2:33 مساءً
Photo of اولاد التايمة : هل يتدخل لفتيت لوقف البناء العشوائي ومعاقبة المخالفين؟

اولاد التايمة : هل يتدخل لفتيت لوقف البناء العشوائي…

2022-02-10 / 1:19 مساءً
Photo of انحباس المطر يرفع أسعار الأعلاف بشكل قياسي وسط تذمر الفلاحين و الكسابة

انحباس المطر يرفع أسعار الأعلاف بشكل قياسي وسط تذمر…

2022-02-10 / 12:45 مساءً
Photo of المعارضة تقترح السجن سنتين لكل من يحفر بئرا دون مراعاة شروط السلامة

المعارضة تقترح السجن سنتين لكل من يحفر بئرا دون…

2022-02-10 / 12:18 مساءً
Photo of المراكز الإفريقية: المغرب ضمن الدول المشاركة في تصنيع اللقاح على المدى الطويل

المراكز الإفريقية: المغرب ضمن الدول المشاركة في تصنيع اللقاح…

2022-02-10 / 12:02 مساءً
Photo of 76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في مقر العمل

76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في…

2022-02-10 / 11:24 صباحًا
Photo of تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

2022-02-10 / 10:51 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق