جديد قضية الشاب ” أمين”.. مطالب بتحقيق العدالة والنيابة العامة تأمر بإجراء التشريح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر مستجدات قضية الشاب ” أمين شاريز” الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الحسن الثاني، الثلاثاء الماضي، بعد أن دخل غرفة العناية المركزة مساء السبت الماضي، إثر إصابته بنزيف على مستوى الرأس، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي على جتثه، للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة.

ورفع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شعار ” تحقيق العدالة في قضية الشاب ” أمين” ومعاقبة المشتبه فيهم والذي يجري التحقيق معهم في المنسوب لهم، بخصوص مقتل الشاب، الذي أشارت عدد من المصادر تعرضه للضرب على مستوى الجمجمة عجل بفقدانه الوعي، بعد أن نشب خلاف بينه وبين بعض الشباب فور خروجهم من أحد الفنادق بكورنيش المدينة مساء السبت الماضي.

وبالتزامن مع التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بأكادير، مع الموقوفين والبحث على المتهم الرئيسي في القضية وهو إبن أحد رجال الأعمال الاجانب بأكادير، تسربت عدد من التسجيلات الصوتية على تطبيقات الوتساب وكذلك شريط فيديو يوثق لحظة نقل الشاب ” أمين” الى المستشفى وهو في غيبوبة وعدد من الضربات بادية على وجهه ورأسه، والخطير ان تلك التسجيلات الصوتية يحكي بعضها ان الشاب تعرض لضربات على الراس بواسطة عصى ” بيزبول” .

وارتباطا بنفس القضية، قدم عدد من مسؤولي الجمعية الدولية ” روتاري” فرع أكادير، تعازيهم لعائلة الفقيد وهو من أبناء منطقة هوارة بتارودانت، حيث ان الضحية كان من نشطاء نادي ” روتاري” أكبر الجمعيات الدولية الناشطة في مجال الدعم الانساني والاجتماعي للفئات الهشة.

ويسود نوع من التكثم الشديد حول هذه القضية لان المشتبه فيهم من أبناء أثرياء المدينة، مما زاد من حدة موجة التضامن مع الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بتحقيق العدالة والانصاف في قضيته.

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