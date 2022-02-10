بنموسى عن الأطر حاملي الشهادات: “سنوظفهم وفق المناصب التي ستحددها قوانين المالية”

هبة بريس - الرباط

تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تسوية ملفات الأطر حاملي الشهادات.

وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخمبيس “اتفقنا في قوانين المالية على إحداث مناصب خاصة للأطر حاملي الشهادات.”

وأضاف “الهدف هو تخصيص مناصب للأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات، ونحن في حاجة إلى أساتذة باحثين للمساعدة في التكوين بالمراكز الجهوية وكذا في البحث العلمي.”

وشدد الوزير على أن هؤلاء الأطر سيتو توظيفهم في مباريات ووفق شروط معينة وكذلك في حدود المناصب المتوفرة كل سنة في إطار المناصب المالية.

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