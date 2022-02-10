بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

بنموسى عن الأطر حاملي الشهادات: “سنوظفهم وفق المناصب التي ستحددها قوانين المالية”

2022-02-10 / 3:10 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تسوية ملفات الأطر حاملي الشهادات.

وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخمبيس “اتفقنا في قوانين المالية على إحداث مناصب خاصة للأطر حاملي الشهادات.”

وأضاف “الهدف هو تخصيص مناصب للأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات، ونحن في حاجة إلى أساتذة باحثين للمساعدة في التكوين بالمراكز الجهوية وكذا في البحث العلمي.”

وشدد الوزير على أن هؤلاء الأطر سيتو توظيفهم في مباريات ووفق شروط معينة وكذلك في حدود المناصب المتوفرة كل سنة في إطار المناصب المالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد انتظار طويل.. الحكومة تقوم بالتسوية النهائية للملفات العالقة للأساتذة و الموجهين

بعد انتظار طويل.. الحكومة تقوم بالتسوية النهائية للملفات العالقة…

2022-02-10 / 2:21 مساءً
Photo of الحكومة تشرع في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع أطر التعليم

الحكومة تشرع في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع أطر…

2022-02-10 / 2:07 مساءً
Photo of بنموسى: المزاوجة بين الرياضة والتربية خلقت دينامية جديدة بالمدارس

بنموسى: المزاوجة بين الرياضة والتربية خلقت دينامية جديدة بالمدارس

2022-02-10 / 11:56 صباحًا
Photo of تقرير.. ربع التلاميذ المغاربة لا يعرفون ماذا سيفعلون بعد خمس سنوات

تقرير.. ربع التلاميذ المغاربة لا يعرفون ماذا سيفعلون بعد…

2022-02-10 / 9:40 صباحًا
Photo of الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

2022-02-09 / 8:29 مساءً
Photo of اتفاقية بين بنموسى وبركة والعلوي لبناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة

اتفاقية بين بنموسى وبركة والعلوي لبناء وتأهيل مؤسسات التربية…

2022-02-09 / 3:45 مساءً
Photo of “التعليم”: تنظيم دورة تكوينية لفائدة أساتذة التربية البدنية

“التعليم”: تنظيم دورة تكوينية لفائدة أساتذة التربية البدنية

2022-02-08 / 12:58 مساءً
Photo of خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 553 تلميذا وتغلق 5 مؤسسات تعليمية

خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 553 تلميذا وتغلق 5…

2022-02-07 / 4:02 مساءً
Photo of بوعياش تدعو لتحصين الجامعات من العنف القائم على النوع

بوعياش تدعو لتحصين الجامعات من العنف القائم على النوع

2022-02-05 / 5:02 مساءً
Photo of “التعليم” تعلن عن تنظيم مسابقة “MédiaScol 2022”

“التعليم” تعلن عن تنظيم مسابقة “MédiaScol 2022”

2022-02-04 / 10:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق