بايتاس: “الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا باش المواطن يشري الخبزة ب1.20 سنتيم”
هبة بريس - الرباط
تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن المجهود الذي تقوم به الحكومة للمحافظة على استقرار الأسعار.
وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد، ويتمثل في تخصيص دعم مهم لصندوق المقاصة، وكذا في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين
وأضاف بايتاس قائلا “الخبزةديال 1.20 سنتيم الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا للمحافظة على هذا الثمن”، مسترسلا بالقول “ماشي كنمو لكن غي كنبينو مجهوداتنا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
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12 تعليقات
الأسر المغربية التي تعد الخبز (جودة عالية ) في المنزل لا تتعدى تكلفته 1 درهم فما الجدوى من الدعم
50 مليار هي من مال الشعب الذي يدفع الضرائب للحكومة . نحن نسترد مالنا فقط . أما الحكومة هي لم تمنح للشعب ولو درهم واحد من جيبها . بل حتى الأجر الشهري للحكومة وتعويضاتهم الخيالية التي تعتبر ريع لا وجود لمثيله في العالم هو من مال الشعب .
السلطات المعنية تنتهج سياسة النعامة و هي تدري ان ارباب المخابز يتلاعبون باوزان و اتمان الخبز بدون احترام للقوانين .
ومالك كتهضر محروم كتحطهم من جيبك فلوس المغاربة هدوك فاش بيتيهم يتصرفو فاللقاح البايخ ديال سيدك اخنينيش
ونسيتي أسي بايتاس وزن الخبزة الواحدة الذي يقع الغش فيه ومشكل جودة الدقيق
ومشكل لمس الخبز من طرف الباعة والموزعين بدون قفازات ولا تعقيم لليدين.
هههههههههههههههه
ومن يستفيد من خمسين مليار ههههههههه
آسي الفهامات ليست الحكومة من تؤدي بل الشعب من يؤدي ما اخد منه من الضرائب وحتى راتبك نحن من تؤديه لك ولأمثالك فهمت الدرس ولا لا.
هذا كلام كله مغالطات،لان المغاربة يشترون بثمن باهض،و مساهمة الدولة تذهب لجيوب الاغنياء، كما هو الحال في تدعيم الدقيق نعرف جيدا من يستفيد هم ارباب المطاحن والمراقبين التابعين لدولة، اما المواطن فلا يستفيد
كفا من الكذب و التضليل
الحكومة تاكل اموال الشعب بالباطل لان المواطن هو من يدفع الضرائب وتتصدق عليه بالفتات.
إلا نفقتوهم فالتعليم ولا فالصحة مايبقاش فينا الحال ولكن الدقيق الأبيض عفواً السم الأبيض من الأحسن نستغناو عليه ونكونوا كنستهلكوا بلا مانهلكوا
انت بن موسى لا تدفع شيئا من جيبك فهذا الدعم كله من ضرائب الشعب ومن حق الشعب ان يعيش في كرامة وان لم تقدر أو تتحمل المسؤولية فلا احد يجبرك على البقاء فيما انت فيه وتدكر هده القولة الشهيرة :لو دام لغيرك ما وصلت اليه.!!!والسلام عليكم
الحكومة أيضا تصرف 50 مليار سنتيم على المنتخب الوطني في شهر واحد بدون جدوى …. أما الخبز فهناك منفعة للعامة ….و لا حول ولا قوة إلا بالله