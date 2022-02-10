بايتاس: “الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا باش المواطن يشري الخبزة ب1.20 سنتيم”

2022-02-10 / 2:54 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن المجهود الذي تقوم به الحكومة للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد، ويتمثل في تخصيص دعم مهم لصندوق المقاصة، وكذا في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين

وأضاف بايتاس قائلا “الخبزةديال 1.20 سنتيم الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا للمحافظة على هذا الثمن”، مسترسلا بالقول “ماشي كنمو لكن غي كنبينو مجهوداتنا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

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‫4 تعليقات

  2. 50 مليار هي من مال الشعب الذي يدفع الضرائب للحكومة . نحن نسترد مالنا فقط . أما الحكومة هي لم تمنح للشعب ولو درهم واحد من جيبها . بل حتى الأجر الشهري للحكومة وتعويضاتهم الخيالية التي تعتبر ريع لا وجود لمثيله في العالم هو من مال الشعب .

  3. السلطات المعنية تنتهج سياسة النعامة و هي تدري ان ارباب المخابز يتلاعبون باوزان و اتمان الخبز بدون احترام للقوانين .

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