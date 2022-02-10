بايتاس: “الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا باش المواطن يشري الخبزة ب1.20 سنتيم”

هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن المجهود الذي تقوم به الحكومة للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد، ويتمثل في تخصيص دعم مهم لصندوق المقاصة، وكذا في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين

وأضاف بايتاس قائلا “الخبزةديال 1.20 سنتيم الحكومة تؤدي 50 مليار سنتيم شهريا للمحافظة على هذا الثمن”، مسترسلا بالقول “ماشي كنمو لكن غي كنبينو مجهوداتنا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

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