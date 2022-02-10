الحكومة: “الحل الوحيد للعودة الى الحياة الطبيعية هو التلقيح”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية هو التلقيح.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، “اليوم على مستوى أقسام الانعاش غالبية المرضى غير ملقحين أو لقحوا فقط بالجرعتين الأولى والثانية”.

وأضاف بايتاس قائلا “مكاينش شي حل من غير أن المواطنين يتلقحو، واللي عندهوم أعذار طبية يلتازمو بالاجراءات الاحترازية”.

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