حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

الحكومة: “الحل الوحيد للعودة الى الحياة الطبيعية هو التلقيح”

2022-02-10 / 2:33 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية هو التلقيح.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، “اليوم على مستوى أقسام الانعاش غالبية المرضى غير ملقحين أو لقحوا فقط بالجرعتين الأولى والثانية”.

وأضاف بايتاس قائلا “مكاينش شي حل من غير أن المواطنين يتلقحو، واللي عندهوم أعذار طبية يلتازمو بالاجراءات الاحترازية”.

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‫5 تعليقات

  3. التلقيح اختياري وليس لاحد الحق في اجباري علی اخذ لقاح تجريبي۔۔۔۔مهما يكن افضل رميي بالرصاص علی اخذ هذا اللقاح الملعون والفضل في قراري هذا يرجع للبروفيسور الفرنسي في علم الفيروساتChristian perronne واخرون۔۔۔۔

  4. التلقيح ليس كافي وليست له نجاعة كاملة بل تنتهي صلاحيتها بعد 6 اشهر.قال مسؤول عن فايزر انه أوصى يتلقي التلقيح مرة من كل سنة يعني سيصبح مثل تلقيح ضد الانفلونزا.حماية الناس تاتي باكل الاكل الصحي بمنزلهم عند طبخه بالمطبخ وليس اكل الوجبات السريعة،بالاضافة الى الرياضة وراحة البال والجو السليم الاجتماعي وهناك بعض المكملات مثل فيتامين د وسي والزنك ..الخ التلقيح وحده غير كافي لجهاز المناعة للافراد.

  5. بكل صراحة يجب العيش مم الفيروس وفتح الحدود وكفى من الاغلاق الدي شل الاقتصاد. جميع الدول تعيش مع الفيروس وحدودها مفتوحة لان الاغلاق أخطر بكتير من كرونا

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