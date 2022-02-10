بنموسى: “فتح الملاعب رهين بتسريع تلقي الجرعة الثالثة”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن إغلاق الملاعب مرتبط بهاجس الصحة.

وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، “كلما سرعنا الجرعة الثالثة، كلما سرعنا فتح الملاعب وعودة الجماهير لها”

وبهذه المناسبة، وجه بنموسى ندائه إلى المواطنين للتوجه إلى مراكز التلقيح وتلقي جرعاتهم من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وخاصة الجرعة الثالثة ضمانا لصحتهم وكذا لعودة الحياة الطبيعية.

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