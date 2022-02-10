المعارضة تقترح السجن سنتين لكل من يحفر بئرا دون مراعاة شروط السلامة

2022-02-10 / 12:18 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

حركت واقعة الطفل ريان الذي قضى نحبه داخل بئر ضواحي شفشاون فرق المعارضة بالبرلمان لتقدم مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من يحفر بئرا دون ترخيص أو لا يوفر فيه معايير و شروط السلامة.

و في هذا الصدد، قدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بسجن كل شخص يحفر بئرا دون أن تتوفر فيه معايير السلامة مع إرفاقها بغرامات مالية ثقيلة لتفادي الوقوع في مثل حادثة ريان.

هذا المقترح القانوني ينص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

و تضمن مقترح القانون السالف الذكر عقوبة حبسية نافذة لمن يقوم بذلك لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم.

كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس النافذ من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اولاد التايمة : هل يتدخل لفتيت لوقف البناء العشوائي ومعاقبة المخالفين؟

اولاد التايمة : هل يتدخل لفتيت لوقف البناء العشوائي…

2022-02-10 / 1:19 مساءً
Photo of انحباس المطر يرفع أسعار الأعلاف بشكل قياسي وسط تذمر الفلاحين و الكسابة

انحباس المطر يرفع أسعار الأعلاف بشكل قياسي وسط تذمر…

2022-02-10 / 12:45 مساءً
Photo of المراكز الإفريقية: المغرب ضمن الدول المشاركة في تصنيع اللقاح على المدى الطويل

المراكز الإفريقية: المغرب ضمن الدول المشاركة في تصنيع اللقاح…

2022-02-10 / 12:02 مساءً
Photo of 76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في مقر العمل

76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في…

2022-02-10 / 11:24 صباحًا
Photo of تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

2022-02-10 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: مليار و700 مليون تفاعل مع حاثة الطفل ريان عبر العالم

تقرير: مليار و700 مليون تفاعل مع حاثة الطفل ريان…

2022-02-10 / 10:30 صباحًا
Photo of بمساهمة إماراتية.. تدشين مركز لتصفية الدم بعين عودة

بمساهمة إماراتية.. تدشين مركز لتصفية الدم بعين عودة

2022-02-10 / 9:37 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-02-10 / 7:00 صباحًا
Photo of الجفاف يدفع “الميسوري” لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي الغرف الفلاحية

الجفاف يدفع “الميسوري” لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي الغرف…

2022-02-09 / 9:57 مساءً
Photo of أحمجيق: محروم من حقي في استكمال التعليم العالي بسلك الماستر

أحمجيق: محروم من حقي في استكمال التعليم العالي بسلك…

2022-02-09 / 9:48 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق