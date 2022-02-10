الفيفا: “الجزائر أكثر منتخب تراجع في العالم و المغرب كسب نقاطا جديدة في الترتيب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أماط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اللثام رسميا عن الترتيب الجديد للمنتخبات الخاص بالفترة الراهنة، و هو الترتيب الذي حمل الكثير من المفاجآت منها تراجع المنتخب الجزائري بشكل كبير في سلم الترتيب.

و أوضحت الفيفا في بلاغ صادر اليوم أن منتخب بلجيكا حافظ على صدارة الترتيب العالمي، علما أنه لم يطرأ أي تغيير علي ترتيب المنتخبات العشر الأوائل عالميا.

و أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن منتخب غامبيا كان أفضل منتخب يتدرج في سلم الترتيب بعد أن تحصل على أكثر من 85 نقطة منحته تقدما بحوالي 25 مرتبة.

كما أوضحت فيفا أن الجزائر كانت أكبر الخاسرين من كأس إفريقيا بعدما خسرت حوالي 56 نقطة و بالتالي تراجعت ب 14 مرتبة للخلف لتصبح 43 عالميا، بينما المغرب ربح حوالي 20 نقطة إضافية جعلته في المركز 24 عالميا و الثاني إفريقيا.

و ظلت بلجيكا في الصدارة، متبوعة بالبرازيل ثم فرنسا و الأرجنتين و إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و الدانمارك ثم هولندا.

أما إفريقيا، فبعد السنغال حل المنتخب المغربي ثم نيجيريا و مصر و تونس و الكاميرون و الجزائر و مالي و الكوت ديفوار ثم بوركينا فاصو.

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