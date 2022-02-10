تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة
هبة بريس - فاس
أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” أن غرفة الجنايات باستئنافية فاس، قضت يوم أمس الأربعاء 9 فبراير الجاري، في حق الرئيس السابق والحالي لمجلس جماعة أولاد زباير دائرة وادي أمليل بإقليم تازة التهامي كوشو بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000.00 درهم.
وتوبع المعني بالأمر، حسب ذات المصادر، بعد الحكم عليه بالبراءة في المرحلة الابتدائية ، حيث أعيد فتح ملفات فساد أخرى استئنافيا وظهور شهود آخرين بسبب فضيحة تسيير ، بطلها رئيس الجماعة القروية “اولاد زباير” التابعة ترابيا لإقليم تازة،بناء على الإختلالات التي عرفتها الجماعة بسبب سوء التدبير والتسيير بالإضافة إلى وجود شبهات في بعض الصفقات التي أبرمتها.
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16 تعليقات
لن يختفي الفساد المالي في المغرب مع وجود مفسدين في المغرب.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
يجب محاسبته وإعادة أموال الشعب المغربي ومحاسبته على الكبيرة وعلى الصغيرة؛ حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية..
يجب على الحكومة الجديدة المراقبة المستمرة وعدم التلاعب باموال الجماعية ومحاسبتهم..
المشكل الكبير هو أن المبادئ ذهبوا.والقناعة لم تكن وووووو ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..؟
الحساب والعقاب لمن خان الأمانة المالية وتقديمه إلى العدالة حتى يأخذ درسا قاسيا وعبرة لغيره…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نريد التغيير والاصلاح في نفوس هؤلاء المفسدين الذين افسدوا المغرب….
نريد سحب هؤلاء المفسدين الذين خربوا البلاد وزعزعة الاستقرار السياسي بالمغرب وتقديمهم إلى العدالة..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم من سولت لهم نفسهم في ارتكاب هاته الأفعال اللاخلاقية اجرامية…
كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتكم.. الأمانة المالية مسؤولية كبيرة لهذا يجب معاقبة كل من خان الأمانة المالية وتقديمه إلى العدالة حتى يأخذ عقابه…
الفساد المالي ظاهرة يتشكى منها العالم..فهي الانتهاكات لحقوق الإنسان؛مما تؤدي إلى إنتشار البطالة والنراجع في المشاريع والاستثمارات المتخصصة لهذه الجماعة.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أموال الشعب المغربي تذهب هباءا منثورا عند هؤلاء المفسدين الذين خربوا البلاد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
هذآ هو الواقع في المغرب ؛. الفساد المالي والرشوة …فلن يتغير أبدا المغرب وسيفظل المغرب متؤخرا في جميع القطاعات…
يجب محاسبة الحكومة السابقة التي لهبت أموال الشعب المغربي…
يجب أولا التحقيق الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية ؛ ومحاكمته باقصى عوقبة حتى لا تكرر مثل هذه الأفعال اللاخلاقية ويكون عبرة لغيره..
يجب مراقبة الميزانية المخصصة لهذه الجماعة حتى نحد من ظاهرة الفساد المالي..
كيف يعقل على الحكومة الجديدة أن ترسل الميزانية لأي جماعة أو مدينة ولم تقوم بالمراقبة المستمرة لهذه الميزانية المخصصة لهم..المشكل يعود إلى الحكومة بتهاونها وعدم المراقبة…