تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

هبة بريس - فاس

أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” أن غرفة الجنايات باستئنافية فاس، قضت يوم أمس الأربعاء 9 فبراير الجاري، في حق الرئيس السابق والحالي لمجلس جماعة أولاد زباير دائرة وادي أمليل بإقليم تازة التهامي كوشو بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000.00 درهم.

وتوبع المعني بالأمر، حسب ذات المصادر، بعد الحكم عليه بالبراءة في المرحلة الابتدائية ، حيث أعيد فتح ملفات فساد أخرى استئنافيا وظهور شهود آخرين بسبب فضيحة تسيير ، بطلها رئيس الجماعة القروية “اولاد زباير” التابعة ترابيا لإقليم تازة،بناء على الإختلالات التي عرفتها الجماعة بسبب سوء التدبير والتسيير بالإضافة إلى وجود شبهات في بعض الصفقات التي أبرمتها.

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