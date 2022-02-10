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تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

2022-02-10 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس - فاس

أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” أن غرفة الجنايات باستئنافية فاس، قضت يوم أمس الأربعاء 9 فبراير الجاري، في حق الرئيس السابق والحالي لمجلس جماعة أولاد زباير دائرة وادي أمليل بإقليم تازة التهامي كوشو بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000.00 درهم.

وتوبع المعني بالأمر، حسب ذات المصادر، بعد الحكم عليه بالبراءة في المرحلة الابتدائية ، حيث أعيد فتح ملفات فساد أخرى استئنافيا وظهور شهود آخرين بسبب فضيحة تسيير ، بطلها رئيس الجماعة القروية “اولاد زباير” التابعة ترابيا لإقليم تازة،بناء على الإختلالات التي عرفتها الجماعة بسبب سوء التدبير والتسيير بالإضافة إلى وجود شبهات في بعض الصفقات التي أبرمتها.

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‫16 تعليقات

  2. يجب محاسبته وإعادة أموال الشعب المغربي ومحاسبته على الكبيرة وعلى الصغيرة؛ حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية..

  9. كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتكم.. الأمانة المالية مسؤولية كبيرة لهذا يجب معاقبة كل من خان الأمانة المالية وتقديمه إلى العدالة حتى يأخذ عقابه…

  10. الفساد المالي ظاهرة يتشكى منها العالم..فهي الانتهاكات لحقوق الإنسان؛مما تؤدي إلى إنتشار البطالة والنراجع في المشاريع والاستثمارات المتخصصة لهذه الجماعة.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  14. يجب أولا التحقيق الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية ؛ ومحاكمته باقصى عوقبة حتى لا تكرر مثل هذه الأفعال اللاخلاقية ويكون عبرة لغيره..

  16. كيف يعقل على الحكومة الجديدة أن ترسل الميزانية لأي جماعة أو مدينة ولم تقوم بالمراقبة المستمرة لهذه الميزانية المخصصة لهم..المشكل يعود إلى الحكومة بتهاونها وعدم المراقبة…

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