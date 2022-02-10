تقرير: مليار و700 مليون تفاعل مع حاثة الطفل ريان عبر العالم

2022-02-10 / 10:30 صباحًا
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هبة بريس

كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للرأي العام الرقمي، أن حادثة الطفل ريان، لقيت تفاعلا واسعا من مختلف دول العالم.

وسجل التقرير، نشر ما يفوق عن 127 ألف تدوينة أو صورة أو فيديو عن حادثة ريان، لامست ما يقارب المليار و700 مليون شخص عبر العالم خلال 4 أيام.

وأضاف التقرير، أن التحليل الكمي للتفاعلات التي واكبت حادثة ريان كان كبيرا جدا واستثنائيا، لدرجة أن الحالة ظلت مستمرة في التواجد على الشبكات الرقمية حتى تاريخ إعلان نهاية الدراسة في 9 فبراير الحالي.

وخلصت الدراسة إلى أن اهتمام المتفاعلين في الشبكات الاجتماعية الرقمية في كل المعمور أخذ طابعا جديا ابتداء من الثالث من فبراير، حيث أصبح الحديث عن مأساة ريان موضوعا عالميا ليصل إلى ذروته الجمعة 5 فبراير. وفق المصدر ذاته

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