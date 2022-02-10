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صندوق النقد الدولي: “الأبناك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد”

2022-02-10 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير و الإجراءات التي اتخذتها الأبناك المغربية خلال فترة الجائحة و التي ضمنت لها استقرارا و انتعاشة بشكل أسرع بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية خلال هاته الظرفية الصعبة.

و نوه صندوق النقد الدولي بتعامل المؤسسات المغربية الرزين و الذكي مع الأزمة و اسثتمار ما راكمته من تجارب رائدة لتدبير المرحلة بالشكل الأمثل.

و أكدت ذات المنظمة في تقرير صدر حديثا بأن الأبناك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد، بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب.

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تعليق واحد

  1. اشيد بالسياسة الرشيدة والهاذفة التي تنهجها المملكة المغربية على جميع الاصعدة تحت القيادة الحكيمة والمتزنة للملك محمد السادس نصره الله وايده وهذا بشهاذة العديد من المنظمات والهيىات الدولية عاش مغربنا في تقدم وازدهار وامن وسلام

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