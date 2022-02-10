صندوق النقد الدولي: “الأبناك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير و الإجراءات التي اتخذتها الأبناك المغربية خلال فترة الجائحة و التي ضمنت لها استقرارا و انتعاشة بشكل أسرع بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية خلال هاته الظرفية الصعبة.

و نوه صندوق النقد الدولي بتعامل المؤسسات المغربية الرزين و الذكي مع الأزمة و اسثتمار ما راكمته من تجارب رائدة لتدبير المرحلة بالشكل الأمثل.

و أكدت ذات المنظمة في تقرير صدر حديثا بأن الأبناك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد، بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب.

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