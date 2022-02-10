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تقرير.. ربع التلاميذ المغاربة لا يعرفون ماذا سيفعلون بعد خمس سنوات

2022-02-10 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نتائج مثيرة تلك التي تضمنها تقرير البرنامج الدولي pisa2018 و الذي أشرف عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، حيث حاول التقرير ملامسة جوانب عدة تتعلق بالتلاميذ المغاربة.

و في هذا الصدد، أوضح التقرير السالف الذكر الذي أنجز بشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية فرع المغرب و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أن قرابة ربع تلاميذ المغرب لا يعرفون ماذا يريدون فعله بعد خمس سنوات من الآن.

و أشار التقرير إلى أن حوالي ربع التلاميذ البالغين 15 سنة حاليا لا يعرفون ماذا سيفعلون بعد خمس سنوات من الآن، و هو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام و يستوجب النظر في طرق و آليات التوجيه المدرسي.

و أكد التقرير كذلك أن حوالي ثلاثين في المائة من التلاميذ موضوع الدراسة صرحوا بأنهم يطمحون بعد خمس سنوات للعمل في أي قطاع يضمن لهم قوت يومهم، بينما حوالي 15 في المائة منهم عبروا عن رغبتهم العمل في مهن لا تتطلب الحصول على شواهد عليا بالأساس.

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