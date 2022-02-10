الصورة تعبيرية

إيقاف شخص متلبس بمحاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال بمراكش

2022-02-10 / 9:09 صباحًا
0
هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة السطو على وكالة لتحويل الأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت دورية للشرطة القضائية المشتبه فيه بحي المحاميد بمدينة مراكش أثناء محاولته الفرار، بعدما عمد إلى تهديد مستخدمة في وكالة لتحويل الأموال بواسطة أسلحة بيضاء وقنينات تضم مواد سريعة الاشتعال.

وقد مكنت عملية الجس الوقائي وإجراءات التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيه على ثلاثة سكاكين وقنينتين تحتويان على مواد سريعة الاشتعال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في مقر العمل

76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في…

2022-02-10 / 11:24 صباحًا
Photo of تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

تازة.. الحبس النافذ لرئيس جماعة بتهمة إختلاس أموال عامة

2022-02-10 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: مليار و700 مليون تفاعل مع حاثة الطفل ريان عبر العالم

تقرير: مليار و700 مليون تفاعل مع حاثة الطفل ريان…

2022-02-10 / 10:30 صباحًا
Photo of بمساهمة إماراتية.. تدشين مركز لتصفية الدم بعين عودة

بمساهمة إماراتية.. تدشين مركز لتصفية الدم بعين عودة

2022-02-10 / 9:37 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-02-10 / 7:00 صباحًا
Photo of الجفاف يدفع “الميسوري” لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي الغرف الفلاحية

الجفاف يدفع “الميسوري” لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي الغرف…

2022-02-09 / 9:57 مساءً
Photo of أحمجيق: محروم من حقي في استكمال التعليم العالي بسلك الماستر

أحمجيق: محروم من حقي في استكمال التعليم العالي بسلك…

2022-02-09 / 9:48 مساءً
Photo of نقابة تطالب بإسقاط ”الأجر مقابل اللقاح” وتدعو الموظفين للانتفاض ضده

نقابة تطالب بإسقاط ”الأجر مقابل اللقاح” وتدعو الموظفين للانتفاض…

2022-02-09 / 9:29 مساءً
Photo of 40 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 680 مليونا في صندوق الدولة

40 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 680 مليونا…

2022-02-09 / 8:47 مساءً
Photo of منع تعدد الزوجات والمساواة في الإرث.. مطالب حملة نسوية في المغرب

منع تعدد الزوجات والمساواة في الإرث.. مطالب حملة نسوية…

2022-02-09 / 7:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق