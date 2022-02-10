إسرائيل… إحباط هروب سجناء أمنيين عبر نفق حاولوا  حفره

2022-02-10 / 8:07 صباحًا
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هبة بريس

ذكر ذلك موقع هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى قول بارليف، إن أفراد مصلحة السجون بسجن “عوفير” منعوا محاولة هروب عبر نفق مثلما حدث في سجن “جلبوع”.
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال إفادته أمام اللجنة المعنية بتقصي الحقائق في قضية هروب 6 سجناء فلسطينيين من سجن “جلبوع”، التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال عومير بارليف، إن السبب في تمكن سجناء سجن “جلبوع” من الفرار هو وجود قصور في عمل السجانين والقيادة الخاصة بالسجن الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مثل هذه العيوب أصبحت تخيم على المجتمع الإسرائيلي.

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