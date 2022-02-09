في حادث مأساوي بالعثمانة .. مصرع طفل بشاحنة والده

2022-02-09 / 11:26 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

لقي طفل يبلغ من العمر حوالي خمسة أعوام مصرعه مساء اليوم الأربعاء 09 فبراير الجاري بدوار بني وكيل بجماعة لعثمانة التابعة ترابيا لإقليم بركان، إثر تعرضه لدهس من شاحنة يقودها والده.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالحادثة المؤلمة وقعت مساءا حين عودة والد الطفل الفقيد “عثمان ريان” من العمل والذي كان يهم بركن شاحنته بشكل خلفي .

ليتم نقل الطفل على جناح السرعة إلى المستشفى الإقليمي الدراق ببركان على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لتلقي العلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وفور تلقيهم الخبر، انتقل إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، وفتح تحقيق في الحادثة المأساوية.

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