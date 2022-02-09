باستثناء المدارس.. نيويورك تلغي إلزامية الكمامات

هبة بريس _ وكالات

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، الأربعاء، أن الولاية ستنهي تفويض كوفيد-19، الذي يتطلب وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة الداخلية، لكنها ستبقي عليها في المدارس.

بدأ العمل بالتفويض الذي يتطلب وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة الداخلية، مثل محلات البقالة والمتاجر والمكاتب، في 10 ديسمبر عندما بدأ المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في إصابة أعداد كبيرة من سكان نيويورك. وكان من المقرر أن ينتهي العمل به يوم الخميس ما لم تمدده إدارة الديمقراطيين.

وقالت هوشول، متحدثة من مكتبها في مدينة نيويورك، إن معدلات الإصابة انخفضت منذ ذلك الحين إلى مستوى يمكن فيه إلغاء أمر وضع الكمامات واسع النطاق، بأمان.

وأضافت “نظرا لانخفاض حالات الإصابة، ونظرا لانخفاض عدد حالات دخول المستشفيات، نشعر بالراحة لرفع هذا، في الواقع غدا”.

كانت هوشول تلمح منذ عدة أيام الى أنها ستسمح بانقضاء العمل بالتفويض دون تجديده، مع انخفاض معدلات الإصابة.

ومع ذلك، ستظل الكمامات مطلوبة في العديد من الأماكن، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس.

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