الشرطة الأمريكية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرة
هبة بريس _ وكالات
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس في العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة.
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس في العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة.
وكانت شرطة العاصمة الأمريكية قالت في وقت سابق إنها بصدد التحقق من تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.
ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.
وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.
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