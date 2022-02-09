الشرطة الأمريكية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس في العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة.

وكانت شرطة العاصمة الأمريكية قالت في وقت سابق إنها بصدد التحقق من تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.

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