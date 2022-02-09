A SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon spacecraft carrying NASA astronauts Douglas Hurley and Robert Behnken lifts off during NASA's SpaceX Demo-2 mission to the International Space Station from NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. May 30, 2020. REUTERS/Thom Baur

عاصفة شمسية تطيح بأقمار “سبيس إكس”

2022-02-09 / 10:02 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

خرج أحدث أسطول من الأقمار الصناعية لشركة “سبيس إكس” من المدار بعد أن ضربته عاصفة شمسية.

وقالت الشركة في تحديث عبر الإنترنت إن ما يصل إلى 40 من أصل 49 قمرا صناعيا صغيرا تم إطلاقها الأسبوع الماضي إما عادت إلى الغلاف الجوي واحترقت، أو أنها على وشك ملاقاة نفس المصير.

وذكرت شركة “سبيس إكس” إن عاصفة جيومغناطيسية يوم الجمعة الماضي زادت من كثافة الغلاف الجوي، مما زاد قوة السحب حول أقمار ستارلينك الصناعية، الذي أدى بدوره إلى تدميرها .

وتابعت الشركة أن وحدات التحكم الأرضية حاولت الحفاظ على الأقمار الصناعية المدمجة ذات اللوحة المسطحة عن طريق وضعها في نوع من السبات وتحريكها بطريقة تقلل من قوة السحب. لكن قوة السحب في الغلاف الجوي كانت كبيرة للغاية، وفشلت الأقمار الصناعية في العمل والصعود إلى مدار أعلى وأكثر استقرارا.

ولا يزال لدى “سبيس إكس” ما يقرب من 2000 من أقمار ستارلينك الصناعية التي تدور حول الأرض وتوفر خدمة الإنترنت إلى الأركان البعيدة من العالم. وتدور هذه الأقمار حول الأرض على ارتفاع بأكثر من 550 كلم.

وكانت الأقمار التي ضربتها العاصفة الشمسية في وضع مؤقت. وتقوم “سبيس إكس” بإطلاقها عمدا في هذا المدار المنخفض بشكل غير عادي بحيث يمكن لأي قمر لم يعمل أن يدخل الغلاف الجوي بسرعة دون أن يشكل أي تهديد للمركبات الفضائية الأخرى.

ووفقا للشركة، لا يوجد خطر من سقوط هذه الأقمار الصناعية الجديدة، سواء في المدار أو على الأرض

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