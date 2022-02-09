الجفاف يدفع “الميسوري” لعقد لقاء تواصلي مع ممثلي الغرف الفلاحية

2022-02-09 / 9:57 مساءً
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ع المحياوي _ هبة بريس

تجاوبا مع قضايا هموم الفلاحين بكل من إقليمي مكناس وإفران، إحتضنت الغرفة الفلاحية لجهة فاس- مكناس يوم أمس الثلاثاء بمدينة مكناس ، تحت رئاسة مصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة لقاء تواصليا مفتوحا مع ممثلي الغرف الفلاحية بالجماعات الترابية التابعة لإقليمي مكناس و إيفران، اللقاء عرف حضور النائب البرلماني حسن اليماني عن إقليم مكناس، وكذا حضور ممثلين عن الغرفة الفلاحية بالجماعات الترابية بإقليمي مكناس و إفران.

هذا اللقاء التواصلي جاء بالمناسبة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التأخر المسجل في سقوط الأمطار هذه السنة ،بالإضافة إلى الحد من التأثيرات المناخية التي يمكن أن يخلقها هذا التأخر على مستوى النشاط الفلاحي على معظم الفلاحين والكسابة عامة بالعالم القروي.

و أعرب ممثلو الغرفة الفلاحية أثناء هذا اللقاء التواصلي بامتياز ، بضرورة الإسراع في تقييم الوضعية الفلاحية الحالية بكل من مكناس و إفران، واتخاذ التدابير اللازمة، من خلال تقديم مساعدات للفلاحين الذين أصبحو عاجزين عن تأدية مصاريف للأبناك بعد تعرض مزروعاتهم الفلاحية للتلف وفقدان العديد من الأبقار وقطعان الماشية بسبب الجفاف الحاصل هذه السنة .

وخلال هذا اللقاء عبر ممثلو الغرفة الفلاحية بكل من مكناس و إفران عن ارتياحهم لمستوى النقاش المتميز الذي طبع اللقاء، كما قدموا الشكر لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، مصطفى الميسوري و النائب البرلماني حسن اليماني اللذين يبدلان مجهودات كبيرة للنهوض بمحنة الفلاح آملين من المصالح المعنية بالأمر التجاوب مع تطلعاتهم لتجاوز محنتهم جراء أثار موجة الجفاف هذه السنة

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