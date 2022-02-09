بلاغات عن تحرش جنسي ضد أستاذ بجامعة هارفرد الأمريكية

2022-02-09 / 9:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تلقت محكمة بوسطن الفيدرالية بالولايات المتحدة شكوى مقدمة من ثلاث نساء يحضرن أطروحات دكتوراه، اتهمن فيها جامعة هارفرد، إحدى أعرق الجامعات في العالم، بتجاهل بلاغات عن تحرش جنسي مزعوم من جانب أحد الأساتذة.

واتهمت الشكوى أستاذ الأنثروبولوجيا جون كوماروف (77 عاما) “باستغلال سلطته وموقعه الهام منذ سنوات في جامعة هارفرد لاستغلال باحثات متدربات”.

وجاء في الشكوى التي تقدمت بها مارغريت شيرفينسكي وليليا كيلبرن واموليا ماندافا: “كان يقبل ويلامس الطالبات من دون موافقتهن ويهدد بتقويض مسيراتهن في حال اشتكين”.

ورغم تبليغ النساء الثلاث عن أفعال كهذه خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن هارفرد تعاملت معهن “بلامبالاة متعمدة”، بحسب ما ورد بالشكوى القضائية.

وأشارت الشكوى إلى “استغلال للسلطة”، وهي تستهدف جامعة هارفرد “إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم” ورئيسها، فيما طالبت مقدمات الشكوى بتعويض مالي لم يكشف عن قيمته.

ومع أن مقدمات الشكوى يتهمن هارفرد بتجاهل الشكاوى لفترة طويلة إلا أن الشكوى القضائية تشير إلى أن “لجنة من هارفرد درست الأجواء في قسم الأنثروبولوجيا خلصت إلى أن الأجواء تنطوي على تمييز ضد النساء وكره النساء.. في كلية بيضاء بغالبيتها ويطغى عليها الذكور”.

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