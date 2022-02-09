40 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 680 مليونا في صندوق الدولة

2022-02-09 / 8:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 2046 آخرون بجروح، إصابات 54 منهم بليغة، في 1486 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 يناير إلى 6 فبراير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 40 ألفا و 628 مخالفة، وإنجاز 8035 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و593 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و796 ألف و650 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و296 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8035 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 161.‏

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