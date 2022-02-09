الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

هبة بريس _ الرباط

دخل عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة، على خط اقتطاع ثلاثة أشهر من أجور الأساتذة المتعاقدين دون تقديم مبررات.

وطالب النائب البرلماني في سؤال سؤال كتابي موجه للوزير شكيب بنموسى ، بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتدقيق في التظلمات المتعلقة باقتطاعات 3 أشهر من أجور الأساتذة المتعاقدين دون تقديم مبررات، ومدى التقيد التام بالمساطر والمقتضيات القانونية والتنظيمية بشأنها.

وسجل النائب البرلماني، أن ذلك فيه خرق واضح للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، ولا سيما مقتضيات المادتين الرابعة والسادسة من المرسوم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن قيمة الاقتطاعات تراوحت ما بين 1000 درهم و1200 درهم (3 أشهر)، مع رفض الجهات المعنية تقديم أي توضيحات حول هذا الأمر. متسائلا عن الإجراءات المتبعة للنظر في الحالات السالفة الذكر من أجل معالجتها وفقا للقانون

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