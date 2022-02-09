Chelsea's forward Romelu Lukaku (C) heads the ball during the 2021 FIFA Club World Cup semi-final football match between Saudi's Al-Hilal and England's Chelsea at Mohammed Bin Zayed stadium in Abu Dhabi, on February 9, 2022. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

بهدف واحد.. تشيلسي يقصي الهلال ويتأهل “للنهائي الكلاسيكي

2022-02-09 / 8:05 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

أنهى روميلو لوكاكو سلسلة من خمس مباريات بدون هدف حيث سجل فوزاً لتشيلسي على الهلال السعودي يوم الأربعاء ( 1-0) ليبلغ نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويبدو النهائي الأوروبي-الأميركي الجنوبي كلاسيكيا بمعايير البطولة التي انطلقت بشكلها الجديد عام 2005، والتي لم يستطع الحصول على لقبها سوى أندية من القاراتين الأقوي في كرة القدم.

وعكس النجم البلجيكي من خطأ دفاعي ليحرز هدف الفوز في 32 دقيقة في أبوظبي ويرسل “البلوز”، الذي احتل المركز الثاني في 2012, إلى الظهور الثاني في نهائي الكأس

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