بهدف واحد.. تشيلسي يقصي الهلال ويتأهل “للنهائي الكلاسيكي

هبة بريس _ رياضة

أنهى روميلو لوكاكو سلسلة من خمس مباريات بدون هدف حيث سجل فوزاً لتشيلسي على الهلال السعودي يوم الأربعاء ( 1-0) ليبلغ نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويبدو النهائي الأوروبي-الأميركي الجنوبي كلاسيكيا بمعايير البطولة التي انطلقت بشكلها الجديد عام 2005، والتي لم يستطع الحصول على لقبها سوى أندية من القاراتين الأقوي في كرة القدم.

وعكس النجم البلجيكي من خطأ دفاعي ليحرز هدف الفوز في 32 دقيقة في أبوظبي ويرسل “البلوز”، الذي احتل المركز الثاني في 2012, إلى الظهور الثاني في نهائي الكأس

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