السلطات الإسبانية تعتقل جزائري قتل 12 مهاجرا سريا

2022-02-09 / 6:59 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أفادت مصادر صحفية اسبانية، اليوم الاربعاء، أن شرطة أليكانتي اعتقلت قاصرا جزائريا ارتكب 12 جريمة بشعة.

وحسب موقع abc، الذي أورد الخبر، فإن المعتقل كان عضوا في منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، على متن قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا.

وألقت عناصر من الشرطة الوطنية في أليكانتي القبض على القاصر الجزائري، باعتباره الجاني المزعوم لارتكاب 12 جريمة قتل وإصابات طائشة واتهامه بالانتماء إلى منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

المعتقل هو أحد الناجين من قارب صغير وصل إلى ساحل أليكانتا في يناير الماضي، ولم ينج منه سوى خمسة من السبعة عشر شخصا الذين صعدوا على متن القارب من الجزائر.

وبحسب التحقيقات، فقد دفع الضحايا ما بين 2500 و 1900 أورو مقابل رحلة “يستحيل تحقيقها” بسبب ظروف القارب.

وتم إنقاذ الناجين الخمسة من قبل خفر السواحل الإسباني، سالفامينتو ماريتيمو على بعد 22 ميلاً من الساحل، ونقلهم إلى مركز المساعدة المؤقتة للأجانب (CATE) المثبت في ميناء أليكانتي.

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