“فيدرالية ” بصفرو تجمع سيدات الاعمال والمهن النشيطات

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تنظم فيدرالية سيدات الاعمال و المهن بالمغرب (BPW Maroc) برئاسة السيدة فتيحة عثمان رئيسة الفيدرالية زيارة إنسانية و تضامنية الى مدينة صفرو رفقة وفد رفيع المستوى من السلك الدبلوماسي بالمغرب و مجموعة من عضوات فيدرالية سيدات الاعمال و المهن بالمغرب التي تعتبر جمعية غير ربحية تجمع سيدات الاعمال و المهن النشيطات و الملتزمات في المجالات الجهوية و الوطنية و العالمية .

وفي إطار تنفيد برنامجها السنوي ستقوم يومه الأربعاء 09فبراير 2002 ابتداءا من الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا بزيارة إلى المؤسسات التالية:

-دار العجزة التي ستستفيد من كراسي متحركة و حفاضات و علب من التونة و أحذية الرجال مع الجوارب و محفضات النظافة للنساء و الرجال و كمامات و معقم

-دار الطالبة التي أيضا ستستفيد من أغطية و علب من التونة و ورق المراحيض و غيرها

-زيارة سد علال الفاسي

-تكريم سيدة مسنة و مولدة ل 200 طفل و طفلة

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