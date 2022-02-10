خلال 6 أشهر.. مليون ونصف أدوا الصلاة في الروضة الشريفة

هبة بريس - وكالات

كشفت وكالة المسجد النبوي أن 1,620,215 شخصاً تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تم استقبال 897,093 رجالاً و723,122 من النساء في الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامتهم وفق خطط مدروسة ينفذها كادر مسؤول وذو خبرة في التعامل مع الحشود.

ويتم تنظيم دخول الرجال والنساء إلى الروضة الشريفة عن طريق الحجز المسبق في تطبيق “اعتمرنا” ومطابقة الترميز الرقمي “الباركود” قبل الدخول إلى الروضة الشريفة.

يشار إلى أن الروضة الشريفة تقع غربي الحجرة النبوية مباشرة وتمتد إلى المنبر، وتبلغ مساحتها نحو 330 متراً مربعاً، وتبلغ أبعادها 22 متراً من الشرق إلى الغرب، و15 متراً من الشمال إلى الجنوب، وتضم الروضة المحراب النبوي الذي يقع في الجزء الغربي.

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