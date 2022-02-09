المغرب يقترب من الحصول على سرب من مركبات “Varta” الأوكرانية

2022-02-09 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال موقع “تاكتيكال ريبورت” العالمي المتخصص في الأخبار الخاصة بصفقات التسلح الدولية إن المغرب يجري مفاوضات مع شركة اوكرانية من اجل الحصول على سرب من مركبات “Varta” العسكرية

واشار ذات المصدر ان المفاوضات اوشكت على الإنتهاء وبالتالي سيحصل المغرب على هذه المركبات المتطورة والتي تتميز بأنها مقاومة ومضادة للألغام الأرضية.

ويواصل المغرب تنفيذ مخططه التحديثي لترسانته العسكرية التي بدأها في السنوات الأخيرة، وقد أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 استمرار المغرب في هذا النهج، بتخصيص ميزانية مالية ضخمة موجهة للقوات المسلحة الملكية،

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 المغربي، فقد تم تخصيص 12,8 مليار دولار أمريكي لـ”شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة، ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة، إضافة إلى صيانة الترسانة العسكرية المملوكة حاليا للقوات المسلحة الملكية.

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