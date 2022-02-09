عملية تلقيح الوطنية
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هاشتاغ “لا للأجر مقابل التلقيح” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

2022-02-09 / 5:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ” “لا للأجر مقابل التلقيح “، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات تشديد جديدة على مستوى الإدارات العمومية وفرض عقوبات على غير الملقحين قد تصل الى الاقتطاع من أجورهم .

وبحسب مذكرة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح فقد دعت كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر.

وجاء في الوثيقة ذاتها: “حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.

كما اجتمع رئيس الحكومة عزيز اخنوش اليوم الاربعاء مع ممثلي المركزيات النقابية لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الاخير القاضي بفتح المجال الجوي.

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تعليق واحد

  1. سياسة الترهيب و التخويف مع عدم الشجاعة لمواجهة الوقائع و الدفع بحلول ترقيعية ستخلق بلبلة في الوسط، مما سيخلق ازمة خانقة بدل التسريع بايجاد حلول ناجعة.

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