الملك يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة
تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن هذه التعيينات، جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وأضاف أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
وحسب البلاغ، فإن هذه التعيينات التي شملت أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس محكمة ابتدائية (سبع مهام)، ومنصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية (ثلاث مهام)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة).
وسجل البلاغ أنه تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.
2 تعليقات
لكم واسع الرأي والرأي يحترم
العريف الشيطان يبقى ديما عريف وماغادى ينجح بوالو لأن رئيس محكمه العليا بالرباط العفو الدوليه لديه ضوابط واستقامه ولا ينتمى لأيه سلطه لوسط الميدان للحاله المدنيه لمادا لأن الدستور للدوان الملكى لمجلس وزاره الشؤون الإسلاميه لوقف التنفيد للعداله والحريات بدون إضافه لدى مجلس المستشارين لحكومه الدوله الدى ينص عليه القانون لدى الفصل 60 يتم تعيين مجلس قضاء هو الأول لدى الله ينصروا الدين سيؤدون بالقسم الإشتغال بضمير مفهومه وواضحه بكل صعوبه لنتحد ضد الحاجه ممتنعه عن الإمضاء متفرده مريا ملكيه بعد جنسيه علويه فوق السلطه والسياده الإتصالات الدرهم وهن بسحب الساعه الإضافيه بشكل عام الداخله فاحتراما للعاهل المغربى الحاكم الدستور للبلاد