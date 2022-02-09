سطات…سائقون بين نقص الباركينات وكماشة الديبناج والمخالفات

محمد منفلوطي_هبة بريس

لا يختلف اثنان عن كون تطبيق القانون في وجه مخالفي قواعد السير والجولان، بدون استثناء هو من قبيل التنزيل الصحيح والسليم لمضامين الدستور الذي لا ينبغي لأي كان المزايدة عليه أو الاحتجاج على حسن وسير تطبيقه في مواجهة كافة أنواع المخالفات، لكن الملاحظة التي يجب التعامل معها وحتى لايسقط السائقون في فخ مخالفات التوقف غير القانوني، هو أن مدينة سطات تعرف خصاصا مهولا على مستوى مواقف السيارات لاسيما قبالة الإدارات العمومية.

فبعد أن اتخذت السلطات الأمنية بسطات سلسلة من الاجراءات القانونية لزجر مخالفي قانون السير والجولان، عبر انزال العقوبات وتحرير محاضر المخالفات، والتي طالت حتى الذين توقفوا اضطرارا أمام وكالات بنكية أو أمام إداراتهم العمومية كموظفين بها، وجد العديد من المواطنين وخاصة السائقين أنفسهم أمام المساءلة القانونية مع تأذية الغرامات، كل ذلك يجري في ظل النقص الحاصل على مستوى مواقف السيارات بالمدينة مقارنة مع حجم حركة السير التي باتت تعرفها.

فعلى مستوى شارع الحسن الثاني بسطات على سبيل المثال لا للحصر، الذي يضم العديد من المرافق العمومية التي تعد نقطة جذب لمواطنين ومواطنات موظفين وموظفات كل صباح ومساء، كل هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في ركن سياراتهم، ومنهم من يضطر للتوقف في أماكن غير مسموح بها، ليتفاجأ باختفائها عبر نقلها صوب المستودع البلدي، وهو ما يتطلب من القائمين على تدبير الشأن المحلي البحث عن حلول بديلة، والاسراع في انشاء مواقف للسيارات أخرى لتخفيف الضغط الحاصل، فمثلا، لماذا لا يتم توسعة المكان المخصص لركن السيارات بمحاداة الثانوية الاعدادية مولاي اسماعيل على مستوى شارع الحسن الثاني بشكل متوازي مع تقليص المساحة المخصصة للراجلين، مع امكانية السماح بالتوقف في الجهة المقابلة لتخفيف الضغط الحاصل على مستوى ركن السيارات.

ويشار، أن معظم شوارع وازقة مدينة سطات تعرف فوضى عارمة فيما يخص مواقف السيارات والجدل القائم حول قانونية أداء فاتورة التوقف بها من قبل زبنائها من أصحاب السيارات والشاحنات وغيرها، حيث تنامت وبشكل لافت للنظر ظاهرة حاملي الجِّيليات والصّفارات والبَّادجات من حراس السيارات المفترضين الذين باتوا يتقمصون الدور ذاته، يتحركون على شكل مجموعات متراصة للدفاع عن مواقفهم من خلال حث أصحاب السيارات على دفع الإيتاوات دون أي سند قانوني في أماكن تنعدم فيها لوحات تفيد بأنها مخصصة لركن السيارات، في الوقت الذي يختفي هؤلاء ” الحراس المفترضون”عن الانظار ما أن تظهر سيارة الجر أو مايطلق عليها ب “الديبناج” لتبقى سيارات المواطنين في مرمى الحجز.

أمام هذه المعضلة ربطت هبة بريس اتصالا هاتفيا مع المستشار الجماعي بالجماعة الحضرية لمدينة سطات محمد بلكروح عن حزب الاستقلال، أكد من خلاله أن مواقف السيارات لا زالت تستغل من قبل أشخاص بشكل عشوائي، وعليه فإن أي استخلاص للرسوم المتعلقة بهذه المرافق يعتبر غير مشروع ودون سند قانوني، مضيفا أن المجلس بصدد طرح الصفقة للمنافسة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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