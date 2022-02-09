إغلاق 150 حساب بنكي “مزور” بالولايات المتحدة إستغل إسم الطفل “ريان”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن السلطات المغربية بمعية مواطنين مغاربة مهاجرين بالولايات المتحدة الامريكية، قد تمكنوا من إغلاق حوالي 150 حساب بنكي “مزور” يحمل إسم الطفل ” ريان” .

وأضافت مصادرنا، أن الجالية المغربية بالولايات المتحدة، قد تجندت لمحاربة إستغلال إسم الطفل الراحل ” ريان” لجمع الحسان العمومي بعدد من الولايات بأمريكا، كما أن مغاربة تتبعوا العديد من الحسابات البنكية تحمل اسم الطفل ” ريان” وقاموا بالتبليغ عنها لدى التمثيلية الدبلوماسية المغربية بواشنطن، والتي بدورها بلغت عنها السلطات الأمنية الامريكية، من عدم استغلال المواطن الامريكي من عصابات تشتغل في جمع الاحسان بإسم الطفل المغربي ” ريان” .

وفي نفس السياق، قام مواطنون من جنسيات مختلفة بعدد من الدول ( اوروبا واستراليا) بإنشاء حسابات بنكية، مستغلين اسم الطفل ” ريان” الذي اصبح عالميا، ومأساة عائلته من أجل الربح المالي من طرف مرتزقة الاحسان.

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