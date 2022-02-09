حادثة سير الدار البيضاء.. سبعة جرحى أحدهم إصابته بليغة
هبة بريس
أفادت القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء -سطات، إصابة سبعة أشخاص، أحدهم إصابته بليغة ، إثر حادثة سير وقعت اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق السيار الحضري للدار البيضاء .
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الحادثة، وقعت إثر اصطدام خمس سيارات وشاحنة ، حوالي الساعة 12 و50 دقيقة بعد الزوال ، على مستوى جسر الكولونيل العلام .
وفور تلقيها الخبر، سارعت عناصر القيادة الجهوية للوقاية المدنية، بإيفاد ثلاث سيارات إسعاف إلى عين المكان، حيث قامت بنقل الجرحى إلى مستشفى سيدي عثمان، لتلقي الإسعافات الضرورية .
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